حملة (بين أهلنا) تدخل مناطق بغداد العريقة لتعزيز الخدمات لساكنيها

2024-04-06 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم السبت، انطلاق حملة (بين أهلنا) في مناطق بغداد العريقة لتعزيز الخدمات لساكنيها.وقال رئيس الفريق، عمار منعم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انطلاق (حملة بين أهلنا) اليوم السادس من نيسان الحالي، في المناطق العريقة من بغداد وتحديداً منطقة الصدرية (عكد الكراد، منطقة الشيخ عمر بيوت الأمة، منطقة سيد إبراهيم)، لتعزيز تقديم الخدمات لسكانيها".وأضاف منعم، أن "الفريق الميداني للحملة وزع (600) سلة غذائية بين الأسر الفقيرة والمتعففة وهي مقدمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي ووزارة التجارة بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، فضلاً عن شمول (400) شخص بتقديم الخدمات الطبية من قبل وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر، كما تم شمول (100) شخص بالخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات الخدمية الساندة للحملة".يذكر أن حملة (بين أهلنا) تجري بإشراف فريق التواصل الإلكتروني ومشاركة عشر وزارات مع إسناد من جمعية الهلال الأحمر العراقي.