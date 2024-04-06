وزير الصحة يتفقد مستشفى العطاء لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي في بغداد

2024-04-06 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تفقد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، مستشفى العطاء لعلاج الادمان والتأهيل النفسي في بغداد والخاص بعلاج مرضى الادمان.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الحسناوي اجرى برفقة الوكيل الفني للوزارة الدكتور هاني العقابي ومدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور باسم صباح عبد الله جولة مع مدير المركز في ردهات المرضى مطلعا على الخدمات النفسية والتأهيل الاجتماعي المقدم للمرضى وطرق العلاج المتبعة ومدى رضا المرضى الراقدين وذويهم بالخدمات المقدمة لهم".

واشاد الحسناوي "بجهود العاملين في المركز حاثا اياهم الى بذل المزيد من الجهود لعلاج المرضى وارجاعهم للمجتمع والتخلص من آفة المخدرات".