الربط السككي وتشجيع السياحة على طاولة مباحثات وزير النقل في طهران
2024-04-06 16:36:02 - المصدر: واع
طهران – واع – دريد زهير
بحث وزير النقل رزاق محيبس، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني مهرداد بذرباش مشروع الربط السككي.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "وزير النقل وصل العاصمة الايرانية طهران وبحث مع نظيره الايراني عددا من الملفات ابرزها مشروع الربط السككي ورفع الموانع ومن جملتها رفع الالغام ورفع الغوارق".
وأضاف أن "المباحثات شملت تسيير التكسي النهري والخدمات البحرية وتحديد مدد زمنية والجهات المنفذة وتشجيع السياحة بين البلدين".
بحث وزير النقل رزاق محيبس، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني مهرداد بذرباش مشروع الربط السككي.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "وزير النقل وصل العاصمة الايرانية طهران وبحث مع نظيره الايراني عددا من الملفات ابرزها مشروع الربط السككي ورفع الموانع ومن جملتها رفع الالغام ورفع الغوارق".
وأضاف أن "المباحثات شملت تسيير التكسي النهري والخدمات البحرية وتحديد مدد زمنية والجهات المنفذة وتشجيع السياحة بين البلدين".