2024-04-06 16:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، من خطر "حرب عالمية ثالثة" على العراق بعد اتساع الصراع بين الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي، تابعتها "بغداد اليوم"، قال فيها إن "المنطقة والعالم تعيشان تحركات خطيرة جداً، ولعلنا نقترب من حافة الهاوية في حرب لا تبقي ولا تذر، وقد تتسع الحرب، وقد تصل الى حرب جديدة ثالثة، والعالم هكذا يحتقن وفيه الكثير من الاحتمالات".

واضاف، ان "العالم يعيش تحت رحمة هذا التوتر والاصطفاف السيء، بلدنا ليس ببعيد عن الحرب المتوقعة".

وشدد المالكي: "ينبغي ان نتوحد وان نتماسك ونعمل على حماية الدولة والنظام".