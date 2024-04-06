جوارديولا: لن اضحي بالبريميرليج من أجل ريال مدريد

2024-04-06 17:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واععلق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مباراة فريقه المنتظرة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال جوارديولا، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على منصة "إكس": "لا أفكر في مباراة ريال مدريد الآن، لو كنا متقدمين بفارق 18 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي، كنت سأنظر إلى لقاء مدريد، لكن وفقا للوضع الحالي "لا".وأضاف: "نحن في المركز الثالث ولسنا بعيدين عن القمة، لكن إذا أهدرنا نقاطا سيكون الأمر شبه مستحيل أن نفوز باللقب، بعد 9 أشهر من المنافسة بقوة بالبريميرليج، لماذا يجب أن نشتت انتباهنا الآن عن اللقب بمباراة الريال".وأشار: "أعتقد أن فودين يمكن أن يكون منافسًا جديًا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لقد قدم العديد من اللاعبين موسمًا جيدًا حقًا، لكنني أعتقد أن فودين يمكن أن يكون منافسًا بالتأكيد، بسبب الأرقام والاستمرارية ومستوى الأداء الذي يقدمه".