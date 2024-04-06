2024-04-06 17:30:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباحأحصت دائرة الطرق والجسور في محافظة ذي قار، اليوم السبت، مشاريع الجسور المنجزة وقيد الإنجاز في المحافظة، فيما أشارت إلى إنجاز صيانة 109 كيلومترات من الطرق و28 جسرا.وقال مدير الدائرة، عادل عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إنجاز صيانة 109 كيلومترات من الطرق ضمن خطة تنمية الأقاليم وصندوق إعمار ذي قار، وتم وضع خطة لإنجاز 99 كيلومتراً ضمن خطة دائرة الطرق والجسور".وأضاف عبد الأمير، أن "عدد الجسور المنجزة في المحافظة بلغ 28 جسراً، موزعة بين 9 كونكريتية و9 مركبة وحديدية و10 مشاة، أما الجسور قيد الإنجاز فهي 5 مشاة و2 صيانة و1 استبدال و1 إنشاء جديد".