عضو مجلس بغداد: رمضان لم يخفف الزخم.. والعراقيون يعانون في مراجعات الدوائر حتى الآن

2024-04-06 17:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف العزم علي المشهداني، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، ان معاناة المواطن ما زالت مستمرة خلال مراجعته الدوائر المختلفة بشهر رمضان.

وقال المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "معاناة المواطن مازالت خلال مراجعته الدوائر المختلفة بشهر رمضان وما قبل هذا الشهر وحتى ما بعده، وهذا بسبب الروتين والتعقد في تمشية المعاملات المختلفة".

وبين ان "الحل لهذه الازمة التي يعاني منها المواطن، من خلال الحوكمة الالكترونية، فهذه الخطوة سوف تحد من الروتين وسوف تحد حتى من حالات الفساد، وكذلك معاناة المواطن، وحتى تخفف من الزخم الكبير في الشوارع والدوائر الحكومية، ونحن سنعمل على ذلك من خلال مخاطبة الجهات المسؤولة في الحكومة المركزية، فهذا المشروع يجب تطبيقه بكافة الدوائر الخدمية وكذلك دوائر المرور والبطاقة الوطنية والجوازات".

وشهدت بعض الشوائر والدوائر منذ مطلع شهر رمضان تراجعًا نسبيًا بالزخم المروري، حيث ارجع مراقبون ذلك الى ان المواطنين يقومون بتأجيل معاملاتهم الى مابعد شهر رمضان بسبب الصيام وعدم امكانية الخروج او بذل الجهد الكبير الذي يتطلبه انجاز المعاملات في العراق.