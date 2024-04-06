حكومة السوداني تخضع للتقييم وسط توقعات بحدوث تغيير وزاري

2024-04-06 17:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، السبت، إنها ستقوم بعد عطلة عيد الفطر بتقديم التقييم الخاص بعمل الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب، متوقعة في الوقت نفسه، حدوث عدد من التغييرات في التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني.

وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، استضافت عدداً من الوزراء خلال الفترة السابقة، لمتابعة البرنامج الحكومي وتقييم عمل المؤسسات الحكومية".

واضافت ان "اللجنة تعمل حاليا على إعداد تقييم بعمل الوزراء ومدى تطبيقهم البرنامج الحكومي، وبعد عيد الفطر سيقدم هذا التقييم إلى رئاسة مجلس النواب".

وبينت التميمي، إنه "من المتوقع أن يكون هناك تغيير وزاري بناء على متابعة رئيس الوزراء، عمل الوزراء وتطبيقهم البرنامج الحكومي".

وصادق البرلمان العراقي يوم الخميس 27 تشرين الأول 2022، بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام، وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 23 وزيراً.

وتضم حكومة السوداني 12 وزيرا من الشيعة، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، و6 وزراء يمثلون السنة، وأربعة من المكون الكوردي، ووزيرة واحدة للأقليات.