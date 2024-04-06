المالكي يندد بعدم الغاء عبارة "تبعية" على الكورد الفيليين: لا تخافوا فأنتم لستم أقلية

2024-04-06 17:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، بعدم الغاء عبارة "تبعية" التي كانت تكتب ضد الكورد الفيليين في النظام السابق، وقال إن هذا المكون ليس أقلية.

جاء ذلك في كلمة له بالحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي برعاية رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء، وبمشاركة نيابية و حكومية ودبلوماسية وثقافية واجتماعية.

وقال المالكي، إن "النظام السابق ارتكب أبشع الجرائم بحق الكورد الفيليين والذين تعرضوا لحقدين أولهما حقد قومي وثانيهما مذهبي طائفي من قبل النظام السابق".

وأشار المالكي، إلى "عدم معالجة الآثار المترتبة على قرارات النظام السابق بحق الكورد الفيليين ومنها إسقاط الجنسية والتهجير ومصادرة الأملاك"، مضيفاً "أصدرت قرارا عندما كنت رئيسا للوزراء بمنع كتابة "تبعية" على هوية الكورد الفيليين، ولكن اكتشفت بعد فترة أن كثيرا من الضباط ولحد الآن يكتبون تلك العبارة على هويات الفيليين".

ودعا المالكي ، إلى "عدم الاكتفاء بإحياء يوم الشهيد الفيلي، بل يجب متابعة قضايا الكورد الفيليين في العراق وخارجه".