كركوك إلى طريق مسدود وحله بيد المكون الاصغر.. العرب والكرد مجبران على قبول "الفكرة التركمانية"

2024-04-06 18:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، بأن الأمور تتعقد في كركوك ولا توجد بوادر لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال رمزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا يزال كل طرف من المكونين العربي والكردي متمسكا برأيه لتسمية منصب المحافظ، ولا أحد يريد أن يقدم تنازلات لغرض المضي بتشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "على ما يبدو وفي ظل تعنت الأطراف المختلفة، فأن المقترح التركماني بتدوير المناصب هو الأقرب، خاصة وأنه حظي بتأييد من أطراف كردية وعربية، ولايوجد حل آخر"، معتبرا ان "هذا الأمر هو الضامن الوحيد لاتفاق الجميع ومشاركتهم، كون التدوير سيشمل جميع المناصب من بينها منصب رئيس المجلس ونائبه ونائب المحافظ أيضا، فضلا عن منصب الخلاف الرئيسي وهو المحافظ".

ويبلغ عدد مقاعد الكرد 7 مقاعد بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدين للديمقراطي الكردستاني، فيما يصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموع المقاعد 8 مقاعد.

بالمقابل، يبلغ عدد مقاعد العرب 6 مقاعد، يصطف معهم مقعدان تركمانيان ليكون المجموع 8 مقاعد، مايعني ان كلف طرف منهم بحاجة الى مقعد واحد فقط ليشكل الاغلبية البالغة 9 مقاعد من اصل 16 مقعدًا في مجلس كركروك.



