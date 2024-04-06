النزاهة تفكك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات ديالى بأحد المصارف الحكومية

2024-04-06 18:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة".

واضاف إن "الفريق، بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الاطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ(640,036,500) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعةٍ".

وتابع: "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط(١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (1,694,602,224) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ".

ونوه بـ"تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعلمون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة".