2024-04-06 18:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي، صادق عطية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، خارطة الأمطار المتوقعة على العراق غدًا الاحد، فيما ستتركز في مدن وسط وشرق البلاد.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "فرصا لأمطار غزيرة نهار وليل الاحد تشمل العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين ومناطق من ميسان وذي قار".

واوضح ان "الامطار تكون بشكل زخات يصحبها البرق والرعد احيانا".

وحذر من "نشاط بالرياح السطحية الاحد في اغلب المدن لكن النشاط الاعلى يكون جهة واسط وديالى وميسان ومدن الفرات الاوسط وشرق بغداد وصلاح الدين".