2024-04-06 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، من اندلاع حرب عالمية ثالثة، فيما دعا إلى حماية الدولة والنظام. وقال المالكي في احتفال تأبيني عتقد بمناسبة يوم الشهيد الفيلي، إن “المنطقة والعالم تعيشان تحركات خطيرة جداً، ولعلنا نقترب من حافة الهاوية في حرب لا تبقي ولا تذر، وقد تتسع الحرب، وقد تصل الى حرب […]

ظهرت المقالة المالكي يحذر من حرب عالمية ثالثة ويدعو إلى حماية النظام والدولة أولاً على Eishan.