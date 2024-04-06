2024-04-06 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلق بالغ” بشأن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربه على غزة، مستنكرا ربط أوامر القتل بحسابات “تجريها الخوارزميات بدم بارد”. وقال غوتيريش للصحفيين أمس الجمعة: “يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء […]

ظهرت المقالة عبرت عن قلقها.. الذكاء الاصطناعي في حرب غزة يؤرق الأمم المتحدة أولاً على Eishan.