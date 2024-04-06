2024-04-06 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إن “مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي […]

ظهرت المقالة ديالى.. تفكيك شبكة اختلست أكثر من نصف مليار ومصوغات ذهبية وصكوكاً وسندات عقارية أولاً على Eishan.