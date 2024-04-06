مانشستر سيتي يحبط كريستال بالاس برباعية

2024-04-06 19:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه كريستال بالاس بتحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض (4-2)، اليوم السبت، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1)، حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 3، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 13.وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي 3 أهداف عن طريق ريكو لويس وإيرلينج هالاند وكيفين دي بروين في الدقائق 47 و66 و70، فيما سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق إدوارد في الدقيقة 86.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ليفربول، وبفارق نقطتين أمام آرسنال، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز 14.