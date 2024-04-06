مصرف الرافدين يعلن إنطلاق العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه ببغداد وكربلاء

2024-04-06 19:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

استنادا لتوجيهات وزيرة المالية الست طيف سامي في اتمتة العمل المصرفي وبمتابعة واشراف مباشر من قبل مدير عام مصرف الرافدين الدكتور علي كريم حسين . يعلن مصرف الرافدين عن انطلاق العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروع الوزيرية والمعرفة ببغداد والشهداء بكربلاء المقدسة لينضم بذلك الى الفروع التي تم تطبيق النظام الشامل فيها وكان اخرها في المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل ) في خطوة مهمة لمغادرة العمل الورقي والانتقال الكلي باتجاه التحول الالكتروني .

ويؤكد المصرف ان خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وان من اوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الالكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين امام المواطنين واختزال الوقت والجهد في انجاز معاملات المواطنين .

