نقابة الأطباء: التزام عام بطبع الوصفات الطبية أو كتابتها بخط واضح

2024-04-06 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكدت نقابة الأطباء، اليوم السبت، على ضرورة تطبيق قانون دعم الأطباء، فيما أشارت إلى وجود التزام من قبل جميع الأطباء بطبع الوصفات الطبية أو كتابتها بخط واضح.وقال نقيب أطباء العراق عقيل شاكر محمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطبيب العراقي يشهد له بالكفاءة والقدرة الطبية والعلمية في العراق وخارجه وعلى مستوى الدول العربية والأجنبية".وأضاف محمود، "لدينا المجلس العراقي للاختصاصات الطبية والمجلس العربي للتخصصات الصحية وهو يخرج سنوياً دورات لمختلف التخصصات الطبية وهذه الدورات وفق حاجة البلد، إذ يقدم كل تخصص احتياجه قبل البدء بالخطة السنوية".وحول إجراءات النقابة لمكافحة الفساد لمعالجة ملاحظات المواطنين وخاصة ما يتعلق بكتابة الوصفة الطبية أكد محمود، أن "هناك أمراً نقابياً بضرورة طبع الوصفة الطبية أو الكتابة بخط واضح وجميع الأطباء ملتزمون بهذا"، لافتاً، إلى أن "المركز الإعلامي لنقابة الأطباء من خلال الصفحة الرسمية للنقابة طالب المرضى ممن يشخصون مخالفات في تطبيق هذا الأمر النقابي مراجعة النقابة لغرض عرض الموضوع على مجلسها".وبشأن دعم شريحة الأطباء وحمايتها وتحسين ظروف عملها، أوضح أن "هناك قانوناً لدعم الأطباء عموماً من المقيم الدوري إلى المقيم الأقدم وطالب الدراسات وإلى الممارس والاختصاصي والاستشاري، حيث يتضمن القانون فقرات كثيرة".وأكد، أن "النقابة نبهت في أكثر من لقاء مع مسؤول بضرورة تطبيق هذا القانون الذي شرع في مجلس النواب".