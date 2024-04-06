مخاوف من تكرار حالة نور زهير.. الاموال المسترجعة من "سرقة قرن ديالى" 10% فقط

2024-04-06 20:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن بعض خفايا سرقة القرن في ديالى، مشيرا الى ان الاموال المسترجعة حتى الان تبلغ 10% فقط، وسط مخاوف من تكرار "الافلات" كما حدث مع نور زهير، المتهم الاول بسرقة القرن الأولى المتعلقة بالامانات الضريبية.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف سرقة مليارات الدنانير في ديالى اكتشف يوم الخميس الماضي اي قبل يومين وبادرنا الى اصدار بيان من اجل الاسراع باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية خاصة واننا امام ملف حساس يتعلق بحقوق شرائح متعددة من المجتمع وضرورة ردع كل من تمتد يده الى المال العام".

وأضاف، أن "السلطات الأمنية والقضائية اتخذت فعليا سلسلة خطوات سريعة وتم اعتقال بعض المتهمين"، لافتا الى "ضرورة عدم الاكتفاء بصغار الموظفين واسترجاع مبالغ محدودة من المسروقات التي وفق ما وردنا انها تتجاوز الـ 7 مليار دينار، وما تم استرجاعه لا يزيد عن 10% خلال اليومين الماضيين".

واشار الى ان "من جرى اعتقالهم ضبطت الكثير من الادلة التي تدينهم"، داعيا "السلطات الأمنية والقضائية الى ضرورة توسيع دائرة التحقيق واعتقال كل المتورطين ومنعهم من الهروب والسعي الى استعادة كل الاموال وعدم تكرار خطة تجربة زهير نور والذي اطلق سراحه من اجل تسديد الأموال وكان تطبيق لمبدا الحرامي يسدد سلفة حكومية وهذا الامر لانقبل به ونريد تطبيق فوري للقوانين".

وتابع، ان "تبعات سرقة القرن لن تؤثر على مجريات تشكيل حكومة ديالى لانها بالاساس معقدة واشكالياته كثيرة ولايوجد اي توافق يفضي الى حل بالوقت الحالي".

والخميس الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الإرهاب والتي تقدر بأكثر من 7 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.

وجرت عدة عمليات مداهمة افضت الى اعتقال متهمين اثنين فيما لا يزال البحث جارٍ عن المتهمين الاخرين فضلا عن ضبط مبالغ من الاموال في منزل احد المتهمين.