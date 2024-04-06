الرافدين يعلن انطلاق العمل بالنظام المصرفي الشامل

2024-04-06 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، انطلاق العمل بالنظام المصرفي الشامل.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا لتوجيهات وزيرة المالية طيف سامي في أتمتة العمل المصرفي وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام مصرف الرافدين الدكتور علي كريم حسين أطلق العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروع الوزيرية والمعرفة ببغداد والشهداء بكربلاء المقدسة لينضم بذلك إلى الفروع التي تم تطبيق النظام الشامل فيها وكان آخرها في المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل ) في خطوة مهمة لمغادرة العمل الورقي والانتقال الكلي باتجاه التحول الإلكتروني".وأكد المصرف، أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وأن من أولويات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الإلكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت والجهد في إنجاز معاملات المواطنين".