رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق

2024-04-06 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، في مساراته المتعددة، إذ أكد السوداني حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق وتحقيق التكامل في الأداء بين السلطات الاتحادية والسلطات في إقليم كردستان العراق".وأشار، إلى أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دعم الخطوات الحكومية الإصلاحية، من قبل سائر القوى الوطنية والسياسية؛ من أجل تعزيز مستهدفات الحكومة والمُضي في ترسيخ التنمية الشاملة وتجاوز كل العقبات الإدارية والتنفيذية التي كانت تحول دون الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي".