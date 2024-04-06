2024-04-06 20:30:09 - المصدر: منصة إيشان

يواصل الجندي في القوات الجوية الأميركية لاري هيبرت اعتصامه أمام البيت الأبيض لليوم الـ6 على التوالي بالتوازي مع إضرابه عن الطعام، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبدأ العسكري الأميركي البالغ من العمر 26 عاما، إضرابه عن الطعام واعتصامه أمام البيت الأبيض، منذ 31 مارس/آذار الماضي، وذلك تحت شعار “أوقفوا احتلال غزة”. وقال […]

ظهرت المقالة تنديداً بالعدوان على غزة.. جندي أمريكي يواصل اعتصامه أمام البيت الأبيض وإضرابه عن الطعام أولاً على Eishan.