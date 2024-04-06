استقرار في أسعار الدولار ببغداد وأربيل مع الإغلاق

2024-04-06 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة ليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن سجلتا صباح اليوم 147100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.