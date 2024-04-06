بايرن ميونخ يواصل خسارته بهزيمة مهينة

2024-04-06 21:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب هايدنهايم تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة (3-2) على ضيفه بايرن ميونخ، في ملعب فويت أرينا، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة رقم 28 من الدوري الألماني.وسجل أهداف هايدنهايم: كيفن سيسا (50) وتيم كلينيست (51 - 79)، بينما أحرز ثنائية بايرن: هاري كين (38) وسيرج جنابري (45)، وذلك في أول زيارة يجريها العملاق البافاري لهذا الملعب في البوندسليجا.ورفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد بايرن عند 60 نقطة، في المركز الثاني، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من خسارة لقب البوندسليجا لصالح باير ليفركوزن، المتصدر ب76 نقطة.