المرور: المخالفات انخفضت 60% منذ تطبيق نظام الكاميرات الذكية

2024-04-06 21:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، انخفاض نسبة الحوادث والمخالفات في الطرق الداخلية والخارجية منذ تطبيق نظام الكاميرات الذكية في الخامس عشر من آذار الماضي.

وقال المتحدث باسم مدير المرور العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مشروع النظام الذكي أو الكاميرات الذكية للمديرية نفذ على شقين: الأول خاص بالتقاطعات الداخلية والثاني على الخطوط السريعة".

وأضاف، أن "المخالفات المرورية في التقاطعات الداخلية انخفضت بنسبة 60‎%‎ أما مخالفات السرعة على الخطوط السريعة فانخفضت حوالي 50 ‎%‎".

وتابع، أنه "منذ تطبيق النظام حصل 20 حادثاً فقط، أي خلال عشرين يوماً منذ الشروع بتطبيق النظام، بينما كان هذا المعدل يومياً حيث سجلنا العام الماضي 8600 وبمعدل يتجاوز الـ 20 حادثا يومياً حينها".

وبيّن، أن "أغلب المخالفات التي سجلت بالخطوط السريعة كانت استخدام الهاتف النقال والسرعة المفرطة، أما التقاطعات في الداخل فكانت تتعلق بغلق المسار الأيمن واستخدام الهاتف النقال وعدم ارتداء حزام الأمان وهنالك انخفاض ملحوظ في تسجيل الغرامات".

وبشأن موعد نصب كاميرات ذكية في جانب الكرخ أكد القيسي، أنه "حسب توجيه وزير الداخلية و مدير المرور العام سيتم انتخاب طرق سريعة وتقاطعات جديدة بجانب الكرخ من العاصمة لكن معظم التقاطعات لاسيما المهمة تشهد حملة إعمار".

ولفت، إلى أن "المديرية ترغب بشوارع معبدة ومخططة ليتم نصب الكاميرات، وهو ما تخطط له حيث ستتوسع بنصب الكاميرات خلال العام الجاري".



