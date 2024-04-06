بعد إستفحال ظاهرة "صالات القمار " داخل المنازل.. مؤشرات على "تواطؤ" عناصر أمنية- عاجل

2024-04-06 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، من خطورة انتشار ظاهرة صالات القمار داخل المنازل، في بغداد وبعض المحافظات، فيما اشارت الى "تواطؤ" بعض العناصر الامنية.

وقال عضو اللجنة حسين مردان، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انتشار صالات القمار داخل المنازل خطر حقيقي يهدد المجتمع العراقي".

تواطؤ عناصر أمنية

وأكد أن "اللجنة أشرت وجود تواطؤ من قبل بعض العناصر الأمنية، بهذا الخصوص"، مطالباً "الاجهزة الأمنية بأخذ دورها الحقيقي للحد من استفحال هذه الظاهرة".

ونفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية "وجود حماية سياسية وحزبية رسمية حقيقية لهذه الصالات كما يروج البعض".

وفي (19 آذار 2024)، كشفت وزارة الداخلية، عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة، فيما لفتت الى انها خطرة في 3 اتجاهات على شرائح المجتمع.

خطر في 3 اتجاهات

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن "الوزارة تعتمد استراتيجية مهمة في انهاء صالات القمار في جميع المحافظات العراقية ونفذت بالفعل سلسلة عمليات نوعية قادت لكشف اغلبها واعتقال العديد من المتورطين بها"، لافتا الى ان "العمليات مستمرة من خلال الرصد الاستخباري وتعاون الاهالي".

واضاف، أن "انهاء صالات القمار جزء من استراتيجية الداخلية لانها غير قانونية وتمثل خطر في 3 اتجاهات من ناحية تأثيرها السلبي على المراهقين والشباب واثارة الجريمة ناهيك عن تداعياتها الاخرى".

واشار الموسوي الى، أن "عملية ضبط مخبأ لصالة قمار في بعقوبة قبل يومين هي جزء من عمليات متواصلة للوزارة"، مؤكداً أنه "لن تستثني اي منطقة وسنحرص على إنهاءها بشكل كلي وفق التعليمات القانونية".

وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى، قد أعلنت في وقت سابق، القبض على عدد من المخالفين واغلاق "كازينو للقمار" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية أمنية نوعية اسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المخالفين يمارسون (لعبة القمار)"، مبينة انه "تم ضبط أموال واغلاق الكازينو".

وأضافت، انه تم "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما تمثله ممارسة هذه الألعاب من نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية".