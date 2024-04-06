2024-04-06 21:48:09 - المصدر: منصة إيشان

لم يبقَ التنافس على لعبة “المحيبس” محصوراً بكيفية العثور عليه، بل أخذ طريقاً آخر يتمثّل بـ “العنف” ورمي الكراسي بين الفريقين المتنافسين اللذين يريدان أن يحققا تقدماً أكبر في البطولة، ومن ثم الظفر بها. لعبة “المحيبس” تراثية، وتُلعب في أيام شهر رمضان بعد الإفطار، وتتمثل بوجود فريقين متنافسيَن، أحدهما يخفي “المحبس” والآخر يبحث عنه، وخلف […]

ظهرت المقالة العنف يصل إلى “المحيبس”.. معارك طاحنة في لعبة العثور على الخاتم أولاً على Eishan.