2024-04-06 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، أهمية مشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة).وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزير ترأس وفدا وزاريا فنيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث تفاصيل مشروع الربط السككي بصرة ـ شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين البلدين".وأضاف البيان، أنّ "الفريق الفني ضمّ كلا من مدير عام الدائرة الفنية سلمان البهادلي ومدير عام السكك الحديد يونس خالد جواد الكعبي، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، دشن جولة مباحثات تمهيدية مع وكيل وزارة النقل الإيرانية مدير عام السكك الحديد ميعاد صالحي، لبحث القضايا الفنية الخاصة بالمشروع".وأكد البيان، أن "السعداوي ترأس إلى جانب وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش، اجتماعا موسعا بين الفريقين الفنيين العراقي والإيراني، اللذين بحثا المتعلقات الفنية للمشروع، بحضور السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن".وقال الوزير في مستهل الاجتماع: إن "المشروع يحظى باهتمام البلدين، كونه يشكل وسيلة نقل مهمة وآمنة للزائرين والمسافرين لا سيما في أيام الزيارات الدينية المليونية"، مؤكدا، أن "المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع السياحي بين البلدين، وبشكل خاص السياحة الدينية، كما سيختصر مدة السفر وسيكون أكثر أمانا للمسافرين، فضلا عن انخفاض كلفة السفر من خلاله".وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض مستجدات المشروع والدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما ناقش مواصفات الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع بما يخدم مصلحة البلدين".وأشار البيان، إلى أن "مدير عام النقل البحري أحمد جاسم الأسدي، بحث خلال الاجتماع سبل تنشيط حركة نقل المسافرين والزائرين بين البلدين، عبر الممرات البحرية والنهرية".