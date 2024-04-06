برنامج "أدرس في العراق".. التعليم تعلن توفير 14 ألف منحة دراسية

2024-04-06 22:24:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن المرحلة الثانية لبرنامج (أدرس في العراق) وفرت 14 ألف منحة دراسية مجانية مقدمة من 59 جامعة حكومية وأهلية، فيما أشرت إقبالاً كبيراً على البرنامج خلال العام الحالي 2024.

وقال وكيل وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، حيدر فهد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج (أدرس في العراق) حقق في مرحلته الأولى نجاحاً كبيراً من خلال استقطاب أكثر من 1000 طالب أجنبي إلى الجامعات العراقية، توزعوا في أكثر من 27 جامعة عراقية ضمن الدراسات العليا والأولية".

وأضاف فهد، أن "المرحلة الثانية من برنامج (أدرس في العراق) استملت طلبات من 59 جامعة عراقية، حيث تم توفير أكثر من 14,000 منحة دراسية مجانية، لاستقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في الجامعات العراقية".

من جانبه، قال مدير عام إدارة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم، حازم باقر طاهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف من برنامج (أدرس في العراق)، هو تدويل التعليم العالي في العراق، إضافة إلى نشر صورة إيجابية عن مستوى التعليم العراقي؛ لأن الطلبة الأجانب سيكونون سفراء لوزارة التعليم العراقية في بلدانهم عند عودتهم".

وأشار طاهر، إلى أن "هناك إقبالاً كبيراً على برنامج (أدرس في العراق) خلال العام الحالي، حيث هنالك أعداد كبيرة من الطلبة الأجانب يسألون عن وقت إطلاق البرنامج للالتحاق والدراسة في العراق".

وأوضح، أن "الأضواء سلطت على برنامج (أدرس في العراق) في المحافل العلمية العالمية، في دول بريطانيا وقطر والإمارات ومجالس الاتحاد للجامعات العربية الذي أقيم مؤخراً في العراق، حيث نال البرنامج استحسان الجميع".