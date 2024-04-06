"تحت خطين" يناقش المشهد السياسي واستحقاقات الداخل وتحديات الخارج

2024-04-06 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية المشهد السياسي واستحقاقات الداخل وتحديات الخارجوقال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي خلال البرنامج الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حكومة أفعال وليس أقوال"، لافتا إلى أن "بعض الأحزاب بدأت تتضايق من الإنجازات المتحققة للحكومة".وأضاف، أن "لأول مرة في العراق يتم استثمار الغاز، كما يجري ولأول مرة العمل على إكمال 40 مستشفى في وقت واحد"، مؤكداً أن "المواطن سيلتمس التطور في القطاع الصحي في غضون عامين".وتابع، "لأول مرة يتعامل العراق مع الولايات المتحدة دولة مع دولة"، مشيرا إلى أن "الحكومة قامت بأفعال عجزت عنها الحكومات السابقة".وبين أن "رئيس الوزراء يعمل 20 ساعة في اليوم، ونجاحه هو نجاح لكل القوى السياسية"، منوها بأن "مشروع طريق التنمية سيوفر عائدات كبيرة للبلد".من جانبه، قال سلمان الجميلي وزير التخطيط الأسبق خلال البرنامج، أن "السوداني استخدم طرقا غير تقليدية بالتعامل مع ملفات المشاريع المتلكئة والجديدة"، لافتا إلى أن "استكمال بناء وجسر خلال 200 يوم أمر غير معهود في السابق".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء حرص على أن تكون علاقاته جيدة مع جميع الأطراف السياسية لكي لا ينحسب على جهة دون غيرها"، مؤكدا أن "السوداني معروف بمتابعته بأدق التفاصيل بالمشاريع".وأضاف، أن "الحكومة تقف بمسافة واحدة من جميع الأطراف وهناك تحسس من نجاحها".