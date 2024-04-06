أربعة انتصارات في الدوري النخبة بكرة اليد
2024-04-06 23:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
فاز فريق الجيش لكرة اليد اليوم السبت على نظيره نفط البصرة بصعوبة 23/21 هدفا في المباراة التي ضيفتها قاعة نادي نفط البصرة ضمن الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد .
كما تغلب فريق الشرطة في إطار نفس الدور على الكوت بنتيجة كبيرة 44/26 في المباراة التي جرت في صالة الشهيد ميثم حبيب في الكوت .
وفي محافظة ميسان وتحديدا في صالة كلية التربية البدنية تغلب نفط ميسان على الطلبة بنتيجة 38 / 32 .
وفي صالة حيدر برهان في ذي فاز كربلاء على ذي قار 35 / 27 .
فاز فريق الجيش لكرة اليد اليوم السبت على نظيره نفط البصرة بصعوبة 23/21 هدفا في المباراة التي ضيفتها قاعة نادي نفط البصرة ضمن الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد .
كما تغلب فريق الشرطة في إطار نفس الدور على الكوت بنتيجة كبيرة 44/26 في المباراة التي جرت في صالة الشهيد ميثم حبيب في الكوت .
وفي محافظة ميسان وتحديدا في صالة كلية التربية البدنية تغلب نفط ميسان على الطلبة بنتيجة 38 / 32 .
وفي صالة حيدر برهان في ذي فاز كربلاء على ذي قار 35 / 27 .