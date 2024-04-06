أربعة انتصارات في الدوري النخبة بكرة اليد

2024-04-06 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق الجيش لكرة اليد اليوم السبت على نظيره نفط البصرة بصعوبة 23/21 هدفا في المباراة التي ضيفتها قاعة نادي نفط البصرة ضمن الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد .كما تغلب فريق الشرطة في إطار نفس الدور على الكوت بنتيجة كبيرة 44/26 في المباراة التي جرت في صالة الشهيد ميثم حبيب في الكوت .وفي محافظة ميسان وتحديدا في صالة كلية التربية البدنية تغلب نفط ميسان على الطلبة بنتيجة 38 / 32 .وفي صالة حيدر برهان في ذي فاز كربلاء على ذي قار 35 / 27 .