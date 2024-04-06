ديالى يتخطى غاز الشمال بثلاثية في الدوري الممتاز

2024-04-06 23:36:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديحقق نادي ديالى الفوز على نادي غاز الشمال بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.واستضاف نادي ديالى على ملعبه نادي غاز الشمال في مباراة شيقة وسط هتافات الجمهور . حيث تبادل خلالها الفريقان الهجمات مع الكفة الراجحة للبرتقالي ليسجل هدفا على ضيفه غاز الشمال من ركلة جزاء في الدقيقة خمس واربعين ، لينتهي بذلك الشوط الاول بهدف للبرتقالي مقابل لاشيء لغاز الشمال.وقال فراس حمزة امين سر نادي ديالى لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " منذ بداية الاسبوع الكادر التدريبي لنادي ديالى اعد العدة لهذا الفريق واستطعنا معرفة نقاط القوة والضعف لديهم"، مبينا انه " في الشوط الاول حصلنا على ضربة جزاء صحيحة سجلنا الهدف الاول ".من جانبه قال جاسم محمد لاعب نادي ديالى ، أن " الشوط الاول كانت سيطرة كاملة لفريقنا وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين واستطاع غاز الشمال من تسجيل هدفين وتمكنا من السيطرة على المباراة حتى صافرة الحكم والفوز بالمباراة ".اما حسنين صبحي لاعب نادي ديالى تحدث لواع قائلا" الحمد لله فوز معنوي مستحق بثلاثة اهداف مقابل هدفين وفريق غاز الشمال فريق صعب وبالنتيجة حصلنا على ثلاثة نقاط كاملة من المباراة ونواعد جمهورنا للتأهل الى دور المحترفين".بدوره ذكر مدرب غاز الشمال مصطفى كريم لواع ،"مبروك لنادي ديالى الفوز بالمباراة وحصولهم على ٣ نقاط ولدي رسالة اوجهها الى اتحاد كرة القدم اذا اردنا تطوير كرة القدم ونرتقي بالدوري الممتاز الى افضل حال يجب اختيار حكام ذو كفائة عالية ويليقون بالدوري الممتاز وهذا كل ما نريده".