"بغداد اليوم" تلاحق ظاهرة "طرد مرضى الاسنان" في البصرة.. وتدفع مدير الصحة لتشكيل لجنة بحق المركز

2024-04-06 23:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

لاحقت "بغداد اليوم"، ظاهرة متكررة في احد مراكز الاسنان الحكومية وسط محافظة البصرة، تتمثل بقيام المركز بـ"طرد" المراجعين، وعدم استقبالهم او معالجة اسنانهم، والاكتفاء بوصف مسكنات الم اليهم فقط، بذريعة عدم وجود ادوات ومواد وان الاجهزة لا تعمل، في ظاهرة مشبوهة وغير معلوم ماذا وراءها.

ومع تكرر الحالة، وردت شكوى من احدى المراجعات في المحافظة الى "بغداد اليوم"، حيث اكدت ان مركز الاسنان وسط المحافظة امتنع عن معالجتها، بالرغم من ان لديها التهاب في عصب الاسنان، لكنها حصلت على ذات الاجابة التي يحصل عليها جميع المرضى بأنه "لا توجد حشوات جذر وجهاز فحص وعلاج".

وأكدت انها "ليس لديها اي اموال لعلاج اسنانها خارج المراكز الحكومية"، وبعد امتناع احد المراكز او اعتذاره بحجة عدم وجود اي لوازم للعلاج وتم الاكتفاء باعطائها وصفة من المسكنات، تواصلت "بغداد اليوم"، مع مدير عام صحة البصرة عباس التميمي الذي بدوره شكل لجنة للذهاب لمركز علاج الاسنان.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة توصلت الى وجود الاجهزة التي تعمل في المركز وجميع العلاجات متوفرة كالحشوات وغيرها وتم تشكيل لجنة تحقيقية وسيتم توجيه العقوبة للمقصرين".

وتعهد التميمي بـ"متابعة اي شكوى ترد للدائرة من المواطن او عبر وسائل الاعلام"، موجها شكره للوكالة "لنقلها مشاكل المواطنين بما يخدم مصلحة المواطن".