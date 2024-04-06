بحضور بارزاني.. محور هام يتعلق بانتخابات كردستان على طاولة "ادارة الدولة"

2024-04-06 23:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن محور مهم يتعلق بانتخابات كردستان سيتم بحثه خلال اجتماع إدارة الدولة في بغداد بحضور نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس إقليم كردستان سيطلب من ائتلاف إدارة الدولة تأجيل انتخابات برلمان كردستان لمدة 4 أشهر".

وأضاف أن "بارزاني سيطلب من قادة الإطار مفاتحة زعيم الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني وباقي قادة الأحزاب الكردية لغرض طلب تأجل الانتخابات وإقامتها في شهر تشرين الأول من العام الحالي، وسيضمن مشاركة الحزب الديمقراطي بالشروط الحالية دون تعديل".

ووصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد، في زيارة سيجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، لحل مشاكل أربيل وبغداد، ومناقشة الأوضاع السياسية ومسائل أخرى، بحسب بيان حكومة كردستان.