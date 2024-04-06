اعتقال إرهابي خطير في قضاء رانية

2024-04-06 23:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، اعتقال ارهابي "خطير" في السليمانية.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع قوات التحالف تعتقل الإرهابي "هـ ح م" في قضاء رانية ضمن محافظة السليمانية بعملية مشتركة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب وقوات المهام المشتركة".

واضاف، ان "الإرهابي من محافظة نينوى ويعمل ضمن تنظيم داعش وهو مطلوب ضمن المادة 4 إرهاب وتم تسليمه للقضاء".



