ثلاثة انتصارات وتعادل في ختام الجولة 21 من دوري النجوم

2024-04-07 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل فريقا زاخو ودهوك مساء اليوم السبت بدون أهداف في قمة مواجهات الدور 21 من دوري نجوم العراق بكرة القدم في المباراة التي ضيفها ملعب زاخو بحضور جمهور كبير غصت به مدرجات الملعب .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع )، انه "جرت اليوم السبت أربع مباريات في ختام الجولة 21 من دوري نجوم العراق، إذ فاز كربلاء على الحدود بهدفين دون رد وتغلب القاسم على أربيل بهدف نظيف فيما عاد الكرخ من البصرة محملا بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الميناء 3 / 1 ، فيما انتهت مباراة ديربي الشمال بين زاخو ودهوك بالتعادل بدون أهداف" .