2024-04-07 01:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال إرهابي في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، في حين لفتت الشرطة الاتحادية إلى اعتقال 20 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مکافحة الإرهاب في عملية مشتركة مع قوات المهام المشتركة، تمكن من اعتقال إرهابي فی قضاء رانية بمحافظة السليمانية".

ولفت إلى أن "الإرهابي المعتقل یدعی (هـ، ح، م) من اهالي محافظة نینوی، وله تاریخ فی العمل ضمن تنظیم داعش الارهابی، وهو مطلوب بموجب المادة الرابعة إرهاب لدى المحاکم العراقیة".

وبيّن المصدر أنه "بعد إلقاء القبض على المتهم، تم تسليمه على الفور للقضاء لينال عقابه".

من جانبها أعلنت الشرطة الاتحادية، الفرقة الآلية، عن إلقاء القبض على 20 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد.

وقالت الاتحادية في بيان ورد لشفق نيوز، إن الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري والقطاعات الملحقة أسفر عن إلقاء القبض على (20) متهماً بمواد قانونية (حيازة اسلحة غير مرخصة، التهديد، مخالفة شؤون الاقامة، مخالفة وامتلاك وخزن مادة الوقود داخل المولدة)".

ولفتت، إلى أن "مفارز الفرقة تمكنت أثناء تنفيذ الواجب من ضبط (2 بندقية كلاشنكوف، 22 اطلاقة عتاد متوسط)"، مشيرة إلى أنه "تم إحالته المتهمين مع الأسلحة المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة".