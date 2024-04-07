2024-04-07 01:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم السبت، بإلقاء القبض على "لِص خطر" ينتحل صفة ضابط ويعمل على سرقة عجلات المواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من الإطاحة باللص وهو ينتحل صفة ضابط ملازم في الشرطة الاتحادية ويعمل على سرقة عجلات المواطنين بين الحين والأخر مستخدما عجلة مظللة للتنقل بين مناطق المحافظة، بحجة انه ضابط أمن".

وبين المصدر، ان "اللص تم نقله لمركز احتجاز خاص، لإكمال إجراءات التحقيق معه".