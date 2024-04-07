العثور على جثة شاب ثلاثيني مرمية في "نهر" جنوبي بغداد

2024-04-07 01:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثة شاب في الثلاثينيات من العمر مرمية في "نهر" جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت عن وجود حادث ضمن قاطع المسؤولية في حي القادسية بناحية الرشيد جنوبي بغداد، وتم الانتقال إلى محل الحادث وتبين وجود جثة داخل نهر اليوسفية قرب محطة إسالة الماء لشاب تولد 1994".

وأشار المصدر إلى "انتشال الجثة من النهر"، مبيناً أنه "لا توجد على الجثة أي اثار ضربة او كدمات وتم نقلها إلى مستشفى المحمودية".