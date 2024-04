2024-04-07 01:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مصرع ثلاثة اشخاص نتيجة حادث اصطدام ثلاث دراجات بناحية العكيكة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان اصطدام ثلاث دراجات اودى بحياة ثلاثة اشخاص اعمارهم في العشرينيات.واضاف، ان الحادث حصل بمنطقة الرفيعة في ناحية العكيكة جنوب شرق الناصرية.انتهى.

The post حادث تصادم دراجات نارية يودي بحياة ثلاثة اشخاص في العكيكة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.