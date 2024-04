بالصور: شركة بتروناس الماليزية تقيم مأدبة إفطار لأيتام مبرة التضامن شمال الناصرية 

2024-04-07 01:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أقامت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في الرفاعي مأدبة إفطار لتلاميذ مبرة التضامن الابتدائية السابعة للأيتام. وذكر مدير المبرة عبد الحسين داود لشبكة اخبار الناصرية، أن شركة بتروناس النفطية نظمت مأدبة إفطار كبرى على شرف أيتام مبرة التضامن في قضاء الرفاعي. وأوضح أن المأدبة...

