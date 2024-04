صحة ذي قار: نجاح عملية جراحية معقدة لامراة في عقدها الثالث

2024-04-07 01:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت مديرية صحة ذي قار أن الكوادر الطبية الجراحية في مستشفى الناصرية التعليمي أجرت عملية معقدة ناجحة لامرأة في عقدها الثالث. واوضحت دائرة الصحة في بيان لها تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه، أن سيدة في الثلاثينات من عمرها أدخلت لمستشفى الناصرية التعليمي بسبب الام في المعدة...

