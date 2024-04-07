بارزاني: رئيس الوزراء يواصل جهوده لحل جميع المشاكل العالقة

2024-04-07 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل جهوده لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحاديةوقال بارزاني للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستضافته ولجهوده في حل المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وجميع المشكلات التي يواجهها العراق"، مبينا أنه "ومنذ اليوم الأول لتسلم رئيس الوزراء إدارة الحكومة وإلى يومنا هذا فهو يواصل جهوده لحل المشكلات أي كان نوعها سواء في الإقليم أو أي مكان من العراق".وأضاف، "أكدنا في الاجتماع دعمنا لإنجاح ورقة العمل الحكومي وشددنا على تنفيذ بنود الاتفاقية التي بنيت عليها هذه الحكومة"، مبينا: "نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق شامل يحل جميع المشكلات العالقة وبرعاية رئيس الوزراء".وتابع: "في اجتماعنا تحدثنا أيضا عن ملف النفط وأتمنى التوصل بأسرع وقت إلى اتفاق كامل بخصوص هذا الملف، كما نتمنى أن يعود رئيس الوزراء من زيارته المرتقبة إلى واشنطن بما فيه خير لكل العراقيين".