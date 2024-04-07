2024-04-07 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقد ائتلاف إدارة الدولة، اجتماعاً بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، فيما أكد دعمه لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن.وذكر بيان للائتلاف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ائتلاف إدارة الدولة، عقد مساء السبت، في القصر الحكومي، اجتماعه الدوري، لمناقشة مجمل المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".وأضاف، أن "الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، شهد التداول في عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وخطوات الحكومة المشهودة وإجراءاتها في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في مختلف أرجاء العراق، في ظل استقرار وتطوّر واضحين."وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والملفات والمحاور التي ستتمّ مناقشتها، حيث أبدى قادة ائتلاف إدارة الدولة دعمهم للزيارة، مؤكدين ثقتهم بما سيطرحه الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إطار يصبّ بمصلحة العراق ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".وتابع: "كما ناقش الاجتماع الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كردستان العراق، وسبل معالجتها وفق ما نصّ عليه الدستور، وبذل كل الجهود للمضيّ في شراكة بناءة تسهم في ترسيخ الاستقرار، وتدعم مصالح أبناء الشعب العراقي بكلّ أطيافه ومكوناته، مع التأكيد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة".