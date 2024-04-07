أتلتيك بيلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد نهائي ماراثوني
2024-04-07 03:24:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
توج أتلتيك بيلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا، على حساب ريال مايوركا، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مساء السبت، على ملعب لا كارتوخا.
وسجل داني رودريجيز، هدف ريال مايوركا في الدقيقة 21، بينما تعادل لأتلتيك بيلباو، سانسيت في الدقيقة 50.
توج أتلتيك بيلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا، على حساب ريال مايوركا، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مساء السبت، على ملعب لا كارتوخا.
وسجل داني رودريجيز، هدف ريال مايوركا في الدقيقة 21، بينما تعادل لأتلتيك بيلباو، سانسيت في الدقيقة 50.