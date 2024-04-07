أتلتيك بيلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد نهائي ماراثوني

2024-04-07 03:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج أتلتيك بيلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا، على حساب ريال مايوركا، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مساء السبت، على ملعب لا كارتوخا.وسجل داني رودريجيز، هدف ريال مايوركا في الدقيقة 21، بينما تعادل لأتلتيك بيلباو، سانسيت في الدقيقة 50.