بحضور نيجيرفان بارزاني والسوداني.. بدء اجتماع ائتلاف إدارة الدولة

2024-04-07 06:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد ائتلاف إدارة الدولة مساء اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي وقت سابق؛ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التوصل لإتفاق مبدئي لملف النفط، والذي يعدّ أحد أبرز الإشكالات العالقة بين بغداد والإقليم.

وقال بارزاني الذي يزور بغداد، في حديث للصحفيين عقب لقائه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: "نشكر رئيس الوزراء لجهوده الخاصة بحل المشاكل بين بغداد وكوردستان، وعلى النسق نفسه جهوده في حل بقية المشاكل في العراق، ونحن نلاحظ انه منذ تسلمه منصبه الى اليوم يعمل على خدمة العراق ككل بما في ذلك اقليم كوردستان".