عرض سعودي خيالي جديد لمودريتش

2024-04-07 07:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاشارت تقارير صحفية إسبانية الى ان نادي أهلي جدة قدم عرض للتعاقد مع لاعب نادي ريال مدريد لوكا مودريتش مع نهاية الموسم الحالي، حيث يصل راتب اللاعب الكرواتي في العرض السعودي الى 80 مليون يورو، في وقت كان لاعب الملكي قد رفض العرض السعودي في وقت سابق وفضل تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.في وقت يمتلك الكرواتي خيار الانتقال إلى الدوري الأميركي أو العودة إلى دينامو زغرب، إذا لم يجدد عقده مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في البرنابيو مع نهاية الموسم الحالي وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادي.