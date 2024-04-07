تير شتيجن يؤكد جاهزيته لمواجهة سان جيرمان

2024-04-07 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعوجه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، رسالة حماسية قبل مواجهة باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.ويحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.ونشر تير شتيجن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور خلال مران الفريق، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "جلسة تدريبية مكثفة اليوم، وغدا المزيد من العمل".ويراهن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، على الحالة الذهنية القوية لفريقه، بالمقارنة لما يقدمه تشافي هيرنانديز مع برشلونة، الذي أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.ويبقى تشافي مهددا بموسم صفري قبل رحيله عن البارسا، حيث خسر الفريق هذا الموسم لقبي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني.