وفد منتخب الصالات يتوجه إلى بانكوك

2024-04-07 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

انطلقت صباح اليوم الأحد، بعثة منتخبنا الوطني لكرة الصالات من مطار بغداد الدولي، متوجهة إلى العاصمة التايلندية "بانكوك" للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2024.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخبنا الوطني لكرة الصالات غادرنا متوجهاً إلى العاصمة التايلندية" بانكوك "للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2024".

الجدير بالذكر أن القرعة وضعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (السعودية وأوزبكستان وأستراليا).