ضبط 3 كغم من الكريستال بحوزة شبكة لتجارة المخدرات في ديالى

2024-04-07 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد، ضبط 3 كغم من الكريستال بحوزة شبكة لتجار المخدرات في ديالى.

وذكر بيان للمديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ضمن سلسلة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي تنفذها المديرية العامة لشؤون المخدرات ضد شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة، واستناداً إلى معلومات دقيقة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات ديالى من الإطاحة بشبكة عملت على إدخال المخدرات والمتاجرة بها مع مادة الزئبق إلى داخل البلاد".

وأضاف ان "الشبكة ضمت 3 متاجرين بالمواد المخدرة تم ضبطهم بالجرم المشهود"، مبينا انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لقرارات قضائية لينالوا جزاءهم العادل".